В Кривом Роге двое молодых людей жестоко избили военного, подробности

Жестоко набросились ради наживы

В Кривом Роге двое парней ради наживы решили ограбить мужчину. На территории Долгинцевского района города неизвестные напали на военнослужащего, применив физическую силу и ограбив его.

Инцидент произошел около 18.00 29 ноября на городском вокзале. О случившемся рассказали в полиции Днепропетровской области.

Злоумышленники подошли к потерпевшему и внезапно начали потасовку. Они его сильно избили и отобрали мобильник.

Сотрудники криминальной полиции первого отделения Криворожского районного управления быстро задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя в возрасте 34 лет.

По процессуальным действиям следователей злоумышленникам сообщили о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. Для них избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время ведутся следственные действия, собираются дополнительные доказательства и обстоятельства уголовного производства. Им грозит от 7 до 10 лет за решеткой по законам военного времени.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Ивано-Франковске компания набросилась на военного. Его повалили на землю и жестоко избили.