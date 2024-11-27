"Он хотел отправить меня на войну": на Виннитчине военного ТЦК ударили ножом, он в реанимации

Нападавший объяснил свой поступок

В поселке Тростянец Винницкой области 57-летний мужчина, который пришел по повестке, ударил ножом сотрудника Районного территориального центра комплектования. Пострадавший оказался в реанимации.

Об этом сообщили на Facebook-странице Гайсинского РТЦК и СП. Там отметили, что инцидент случился 25 ноября.

"Обычная плановая работа с военнообязанными обернулась покушением на убийство. Сержант Г. (имена изменены) оказался в реанимации, так как получил удар ножом в область правой ключицы от своего военнообязанного земляка Николая Р., покой и благополучие которого воин защищал с 2022 года, не жалея ни своей жизни, ни здоровья и прилагая все силы для чтобы война не дошла до родного края", — говорится в сообщении.

Нападавших объяснил свой поступок просто: "Ибо он хотел отправить меня на войну!".

В РТЦК сообщили, что пострадавший в 2022 году был призван на военную службу по мобилизации в воинскую часть А4712, где неоднократно выполнял боевые задания и только в июле 2023 по состоянию здоровья был переведен для дальнейшего прохождения службы во второй отдел Гайсинского РТЦК и СП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Хмельницкой области на военного ТЦК напали с ножом во время проверки документов.