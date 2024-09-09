Швырял и бил ногами: мужчина издевался над собакой на глазах у детей в Ровенской области (видео)

Злоумышленнику грозит большой срок

В Ровенской области мужчина побил собаку на глазах у детей. Из-за этого полиция начала досудебное расследование по статье о жестоком обращении с животными.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции. Отмечается, что злоумышленником оказался 22-летний мужчина из села Хмель.

По его словам, он набросился на собаку из-за того, что она покусала его малолетнюю сестру во время сбора урожая картофеля.

Осторожно, жесткие кадры!

"Мужчина начал защищать ребенка и, разозлившись, избил животное. Девочку осмотрел семейный врач: после оказания помощи ее отпустили", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 299 (жестокое обращение с животным в присутствии несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией животного.

Волонтеры уже начали процедуру изъятия животного.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Хмельницком мужчина выбросил собаку из окна 9 этажа. Животное погибло, а виновника засудили.