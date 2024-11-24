Убивают и снимают на видео: в Украине волна диверсий против силовиков - СМИ

За последнее время произошло сразу несколько таких случаев

В Украине фиксируют волну диверсий против силовиков. В частности, злоумышленники используют взрывчатку, чтобы совершить подрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Там рассказали о двух таких случаях.

Отмечается, что один из инцидентов произошел в Днепровском районе Киева. Возле машины лежал пакет, а на дереве была прикреплена камера, которая вела трансляцию.

Караульный обходил территорию и заметил пакет. Когда он наклонился к нему, сработало взрывное устройство, которое было запущено дистанционно. Источники издания говорят, что мужчина погиб.

Второй случай произошел в середине ноября в Печерском районе Киева. Тогда в полицию обратилась женщина и сообщила, что на Печерском спуске в отношении нее совершается насилие со стороны мужчины. Она утверждала, что закрылась в ванной.

Вскоре к месту прибыл экипаж полиции. Правоохранители позвонили женщине и та сказала, что дверь в квартиру не закрыта, и сказала входить. Открыв дверь и шагнув в квартиру, полицейские услышали срабатывание чеки гранаты и успели закрыть дверь.

В результате взрыв произошел в коридоре квартиры. Погибших нет. Правоохранители задержали причастных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове СБУ задержали ДРГ ГРУ. Злоумышленники уже успели провести на территории Харькова несколько диверсионных операций и терактов. В частности, они заложили взрывчатку под автомобиль бойца Вооруженных сил Украины.