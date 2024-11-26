Уложили в ряд и расстреляли: россияне жестоко убили пленных украинских военных (фото 18+)

Это произошло на Покровском направлении

В Украине начались расследования по факту расстрела оккупантами пяти пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении. Очередное военное преступление россияне совершили в ноябре 2024 года.

Как сообщил Офис генерального прокурора, досудебное расследование начато по факту совершения военного преступления, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Это произошло во время штурма россиянами позиций сил обороны вблизи села Петровка Покровского района.

Пятеро военных ВСУ вынуждены были отступить, они укрылись в частном доме. Россияне окружили дом и взяли украинских защитников в плен.

"Их заставили безоружными покинуть укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия", — говорится в сообщении.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Личности россиян, причастных к его совершению, устанавливает следствие.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что россияне казнили украинских военных неподалеку от Угледара. Военнослужащие РФ захватили безоружных украинских бойцов, одного из которых казнили в лесополосе, а остальных четырех вывели на дорогу и расстреляли.