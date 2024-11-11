Избиение в ресторане Shade: копу и криминальному авторитету избрали меру пресечения

Нападение произошло 2 ноября в полтавском ресторане Shade

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест трех нападавших, жестоко избивших парня в полтавском ресторане Shade. Среди подозреваемых — местный полицейский Александр Перели и бизнесмен Александр Павлюченко, известный в криминальных кругах как "Саша-Браслет".

Всех фигурантов обязали носить электронные браслеты и запретили покидать дома. Об этом сообщает местное интернет-издание "Полтавщина".

Напомним, нападение произошло 2 ноября в полтавском ресторане Shade на улице Пилипа Орлика. Четверо мужчин, сидевших за соседним столиком, начали агрессивно ухаживать за спутницей потерпевшего.

Нападавшие настаивали, чтобы девушка уехала с ними, несмотря на ее отказ и присутствие парня. Когда киевлянин попытался защитить девушку, злоумышленники начали потасовку сначала в помещении ресторана, а затем на улице.

Потерпевшая сняла избиения на мобильный телефон. Охранники фирмы "Явир-2000", которые присутствовали во время нападения, не вмешивались в конфликт.

В результате избиения киевлянин получил серьезные травмы: сотрясение головного мозга, перелом носа и кровоизлияние в мозг. По словам потерпевшей, владелица ресторана, депутат горсовета Марианна Солиман, сначала отказывалась предоставлять правоохранителям записи с камер наблюдения, объяснив впоследствии, что получала угрозы.

После того как 6 ноября потерпевшая выложила видео избиения в соцсети, дело переквалифицировали в хулиганство группой лиц. К расследованию присоединился Офис Генерального прокурора.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!!!

7 ноября работники ДБР задержали троих подозреваемых — полицейского в Полтаве и двух "авторитетов" в Киеве. Печерский суд назначил им круглосуточный домашний арест – это максимальное наказание по статье о хулиганстве.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о "Саше-Браслете" и его друге-полицейском из Полтавы. Фигурант преступления имеет связи во власти и преступном мире.