Устроили драку из-за "малой" в баре: что известно о "Саше Браслете" и его друге-полицейском из Полтавы

Фигурант преступления имеет связи во власти и преступном мире

В четверг, 7 ноября в Полтаве сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника одного из райотделов полиции, криминального авторитета и его помощника, причастных к избиению молодого человека в ресторане "Shade".

"Телеграф" выяснил обстоятельства и установил имена фигурантов преступления. Речь идет о местном бизнесмене, владельце группы компаний "Альфа-Капитал" Александре Павлюченко, более известному в криминальных кругах под кличкой "Саша Браслет", и заместителе начальника Киевского райотдела полиции Полтавы Александре Перели.

Инцидент произошел 2 ноября в ресторане Shade, на улице Пилипа Орлика. Молодой человек, житель Киева пришел в заведение со своей девушкой Еленой. За соседним столом сидела компания из четырех здоровых мужчин — они в грубой форме начали приставать к девушке.

Когда девушка сказала, что у нее есть парень, злоумышленники заявили, что их "это не интересует" и что она "должна поехать с ними". После того как парень решил защитить честь и достоинство девушки, на него набросились с кулаками. Вначале драка была в стенах заведения, а потом продолжилась уже на улице.

Инцидент девушка снимала на камеру мобильного телефона. Однако злоумышленников это не остановило: они продолжили нагло себя вести в присутствии представителей частной охранной фирмы "Явір-2000".

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В результате драки парень оказался в больнице с сотрясением головного мозга, сломанным носом и кровоизлиянием в мозг.

Собственница ресторана "Shade", депутат Полтавского горсовета Марианна Солиман, по словам Елены, якобы сначала отказывалась предоставлять полиции видео с камер видеонаблюдения. Позже она связалась с потерпевшей и объяснила, что ей угрожали.

На просьбу вызвать полицию и "скорую" персонал ресторана не отреагировал, чтобы скрыть инцидент, и просто наблюдал за тем, как четверо избивают одного. Девушка сама вызвала необходимые в этом случае службы.

Позже сотрудники Государственного бюро расследований задержали всех фигурантов дела. Их подозревают в хулиганстве, которое совершила группой лиц. Согласно ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, за это предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Социальные сети гневно отреагировали на факт преступления. Многие не верят в то, что причастные к преступлению понесут адекватную ответственность. Дело в том, что у того же предпринимателя Александра Павлюченко, как выяснил "Телеграф", уже были проблемы с законом.

Кто такой Александр Павлюченко

В начале 2000-х он вместе с братом, по данным СМИ, якобы прямо посреди полтавских полей делали газолиновые врезки и воровали горючее. В результате этой аферы как-то упало давление в трубопроводе и взорвались 2 перевалочные станции под селом Стаси Полтавского района. Тогда по этому факту милиция возбудила уголовное дело, а потом еще несколько. Однако братья Павлюченко вышли сухими из воды.

Позже Александр Павлюченко, которого уже называли криминальным авторитетом по прозвищу "Саша Браслет", даже работал на государственных должностях. Сначала — помощником нардепа Партии регионов, бизнесмена и собственника газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского (в 5-м созыве Верховной Рады), а впоследствии — нардепа от партии "Народный фронт", бизнесмена Игоря Котвицкого, которого после обнародования им декларации о состоянии в 2015 году ряд СМИ называли самым богатым депутатом ВР. Тогда нардеп указал сумму на банковских счетах в 970 млн гривен. Была также информация, что Котвицкий вывел из Украины 40 миллионов долларов на счет оффшорной компании в Панаме.

В марте 2022 года, после начала российского вторжения, жена политика и бизнесмена пыталась вывезти из Украины 28 млн долларов и 1,3 млн евро наличными. Украинские таможенники почему-то не заметили столь крупной суммы. А венгерские дальше границы не пропустили.

Сам Павлюченко внес залог в размере около 10 миллионов гривен за экс-начальника ГАИ в Полтавской области Петра Блажевского, который получил подозрение в коррупции. Позже, перед самым объявлением судебного приговора, Блажевский бежал во временно оккупированный Крым, где у него проживал брат. Он до сих пор объявлен в розыск.

Чем владеет Павлюченко

Согласно данным портала открытых данных OpenDatabot Павлюченко является собственником 15 и директором 7 компаний, зарегистрированных в Полтавской области. С 2007 года владеет компанией "Альфа-капитал", офис которой расположен в Полтаве, по улице Государственного Флага (бывшая Гагарина), на месте сожженной детской библиотеки.

Интересен тот факт, что за помещение библиотеки среди полтавских предпринимателей долго шла борьба. В 2005 году неизвестные бросили туда взрывчатку. В результате сгорело более 10 тысяч книг, после чего туда переехала фирма Павлюченко. Злоумышленник так и не был найден, а уголовное дело было закрыто.

Также Павлюченко является фигурантом дела о вывозе 50 тонн ячменя с поля сельскохозяйственного предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в селе Божково рядом с Полтавой. Это случилось в 2018 году: тогда фирма "Альфа-капитал" по документам вывозила с полей якобы песок, а не зерно.

По той же схеме уже в 2019 году фирма Павлюченко вывезла кукурузу и подсолнух с полей. За деньги, полученные в ходе махинации, Павлюченко якобы купил автомобиль Rolls-Royce, стоимость которого может достигать 16 миллионов долларов.

Кто такой Александр Перели

По данным электронных деклараций, до того, как стать заместителем начальника Киевского райотдела Полтавы, мужчина работал заместителем начальника отдела криминальной полиции Лубенского районного отдела полиции ГУНП в Полтавской области, ранее старшим следователем по особо важным делам отдела расследования особо важных преступлений следственного управления ГУНП в Полтавской области.

Перели женат, у него есть двое несовершеннолетних детей. Семья владеет двумя квартирами площадью 64,7 и 101,6 квадратных метров, двумя земельными участками (каждый имеет размер в 12 соток) в селе Супруновка под Полтавой и двумя гектарами в не указанном населенном пункте.

Имущество оформлено на жену, которая занимается предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства. Она же получает доход, который в три раза превышает доход главы семейства: в прошлом году они задекларировали соответственно 1 404 300 и 476 299 грн. По 11 194 грн супруги получили в прошлом году за сдачу имущества в аренду.

Жена якобы никуда не тратит свои средства и хранит все в наличных, а Александр имеет всего 200 000 гривен наличных средств. Зато владеет автомобилем NISSAN TEANA 2008 года выпуска, приобретенного неизвестно за сколько, и ездит по поручению на PORSCHE CAYENNE одиннадцатилетней давности.

В то же время источник "Телеграфа" сообщает, что что семья Перели живет в шикарном 2-этажном доме, в котором есть лифт, и имеет кучу прислуги. А об Александре рассказывают, что он "водит дружбу с серьезными бандитами".

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Киеве таксист Uklon среди дороги напал на водителя. Драка закончилась неожиданно.