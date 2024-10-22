Самоубийство в ТЦК на Полтавщине: что говорят военкомы

Мужчина уклонялся от мобилизации

В одном из областных территориальных центров комплектования (ТЦК) мужчина совершил самоубийство. Его тело обнаружили в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных.

Об этом сообщает Полтавский ТЦК. Отмечается, что следы насилия на теле не выявлены.

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября, в Полтавском ТЦК. Полиция начала расследование.

"На пункт предварительного сбора военнообязанный был доставлен полицией, поскольку находился в розыске. Он отказался проходить военно-врачебную комиссию, поэтому был составлен акт отказа. По данному факту готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного правонарушения по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Гражданин в прошлом году уже был приговорен по данной статье к трем годам лишения свободы с освобождением от наказания с одним годом испытательного срока, который завершился в сентябре этого года" — говорится в сообщении.

По словам ТЦК, работники ведомства не оказывали никакого физического или психологического давления на военнообязанного. По доставке в ТЦК он ожидал у сборного пункта, пока оформят все необходимые документы. Однако через некоторое время мужчину обнаружили без сознания с признаками суицидальной смерти в техническом помещении.

"По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех причин и обстоятельств проводится служебное расследование", — отмечают в ТЦК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Хмельнитчине произошло смертельное ДТП. Работник ТЦК, вероятно, сбил насмерть своего коллегу.