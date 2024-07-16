Пробили череп и отрубили палец: в Польше на 17-летнего украинцам напали с мачете, подробности

Сейчас молодой человек находится в реанимации. Он получил перелом костей черепа

В польском городе Краков было совершено нападение на 17-летнего украинца. Молодому человеку отрубили палец и пробили голову в ходе жестокого избиения.

Информация об этом была опубликована изданием yavp.pl. Там отметили, что инцидент случился 10 июля на местном бассейне, где пострадавший вместе с пятью своими знакомыми проводили время.

Мать парня рассказала, что примерно в 21:00 к ним подошли четверо молодых поляков и потребовали сигареты. Не получив желаемого они стали вести себя агрессивно. 17-летний юноша встал на защиту своих друзей, в результате чего завязалась потасовка.

В ходе драки нападающие использовали слезоточивый газ и холодное оружие — мачете. Им они отрезали 17-летнему парню палец на руке. Спасаясь от обидчиков, он прыгнул в воду.

В то же время tvn24.pl пишет, что полиция задержала трех человек, подозреваемых в нападении с мачете. У пострадавшего выявлены были ранения головы и руки. Ему сделали операцию, но большой палец левой руки спасти не удалось.

Задержанные подозреваемые — подростки — самому младшему — 15 лет, самому старшему — возраст пострадавшего. Последнего будут судить в суде как совершеннолетнего.

Бассейн, у которого случилось нападение. Фото: PAP/Łukasz Gągulski

Что говорят в сети

Отметим, что на этом официальная информация в настоящее время заканчивается. В сети лишь обсуждают предположения по данной ситуации. Эти данные никак не подтверждены в соответствующих органах.

Так, к примеру, в социальной сети Х (бывший Твиттер) можно найти комментарии насчет этого нападения. Некоторые пишут, что якобы компания друзей, на которую напали, разговаривала на русском языке.

Еще раз подчеркнем, что пострадавший в результате нападения парень был несовершеннолетним.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле текущего года украинца жестоко избили в Польше и забрали у него почти 2 миллиона злотых.