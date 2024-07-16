Пробили череп и отрубили палец: в Польше на 17-летнего украинцам напали с мачете, подробности
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Сейчас молодой человек находится в реанимации. Он получил перелом костей черепа
В польском городе Краков было совершено нападение на 17-летнего украинца. Молодому человеку отрубили палец и пробили голову в ходе жестокого избиения.
Информация об этом была опубликована изданием yavp.pl. Там отметили, что инцидент случился 10 июля на местном бассейне, где пострадавший вместе с пятью своими знакомыми проводили время.
Мать парня рассказала, что примерно в 21:00 к ним подошли четверо молодых поляков и потребовали сигареты. Не получив желаемого они стали вести себя агрессивно. 17-летний юноша встал на защиту своих друзей, в результате чего завязалась потасовка.
В ходе драки нападающие использовали слезоточивый газ и холодное оружие — мачете. Им они отрезали 17-летнему парню палец на руке. Спасаясь от обидчиков, он прыгнул в воду.
В то же время tvn24.pl пишет, что полиция задержала трех человек, подозреваемых в нападении с мачете. У пострадавшего выявлены были ранения головы и руки. Ему сделали операцию, но большой палец левой руки спасти не удалось.
Задержанные подозреваемые — подростки — самому младшему — 15 лет, самому старшему — возраст пострадавшего. Последнего будут судить в суде как совершеннолетнего.
Что говорят в сети
Отметим, что на этом официальная информация в настоящее время заканчивается. В сети лишь обсуждают предположения по данной ситуации. Эти данные никак не подтверждены в соответствующих органах.
Так, к примеру, в социальной сети Х (бывший Твиттер) можно найти комментарии насчет этого нападения. Некоторые пишут, что якобы компания друзей, на которую напали, разговаривала на русском языке.
Еще раз подчеркнем, что пострадавший в результате нападения парень был несовершеннолетним.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле текущего года украинца жестоко избили в Польше и забрали у него почти 2 миллиона злотых.