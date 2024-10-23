Жестоко бил трехмесячного ребенка. В Одессе задержали горе-отца

За нанесение тяжелых телесных повреждений отцу грозит уголовная ответственность

В Одессе полицейские задержали 27-летнего мужчину по подозрению в жестоком избиении своей дочери возрастом 2,5 месяца. Ребенок оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области. По данным правоохранителей, 27-летний отец раздражался, когда ребенок плакал и бил дочку, чтобы "успокоить" её. Мать ребенка, 24-летняя женщина, боялась помешать мужу, но когда состояние здоровья дочери ухудшилось, она вызвала "скорую помощь".

В полиции отметили, что пара состояла в гражданском браке и раньше не попадала в поле зрения полиции и ювенальной службы.

Кроме дочери, у пары есть двухлетний сын, которого отец, по данным полиции, тоже бил. Сейчас мальчика обследуют врачи — по предварительным данным, у него обнаружили закрытый перелом бедра.

В полиции решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении дочери, то есть умышленном телесном повреждении, опасном для жизни ребенка в момент причинения. За это предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы. Также в рамках данного производства устанавливаются обстоятельства по избиению мальчика и будет дана правовая оценка действиям как отца, так и матери.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Запорожье мужчина жестоко избил девушку в баре. Она получила перелом носа и сотрясение мозга.