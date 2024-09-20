В Одессе из окна на пятом этаже выпал малыш: подробности от полиции

Ребенок уперся руками в москитную сетку

В четверг, 19 сентября, в Одессе из окна многоэтажки выпал четырехлетний мальчик. Полицейские расследуют инцидент и открыли уголовные производства.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что малыш выпал с пятого этажа, получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, за день до события 28-летняя женщина с маленьким сыном и подругой приехали в гости к знакомому, куда пришли и его товарищи. Поздним вечером компания употребляла алкогольные напитки, после чего мать не вернулась с ребенком домой, а вместе со всеми осталась на ночлег в квартире знакомого.

"На следующий день, когда женщина находилась с друзьями в одной из комнат, ее ребенок находился на кухне с 25-летним гостем. По словам мужчины, по просьбе 4-летнего малыша он посадил его на подоконник, а сам отвлекся, и мальчик уперся руками в москитную сетку и выпал из окна. Ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении полиции.

Согласно данным сотрудников ювенальной превенции, мать воспитывает сына сама, ведь супруги развелись. Сведения о факте травмирования ребенка внесли в ЕРДР сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 128 (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение);

ст. 166 (злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

В настоящее время продолжается расследование, в рамках открытых производств будут назначены ряд экспертиз и выяснены полные обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве из окна 8-го этажа выпал ребенок. Отмечается, что трагический инцидент произошел якобы, когда мать ребенка делала уборку и оставила окно открытым для проветривания.