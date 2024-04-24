Снова помилуют? Ранее осужденному за убийство "вагнеровцу" объявили приговор после зверской расправы над пенсионеркой

Помилованный убийца вернулся, чтобы снова убивать

В России очередной "герой СВО", бывший наемник ЧВК "Вагнер" возвращается за решетку. В этот раз на 22 года. Правда, если снова не помилуют. Речь об Иване Россомахине, который изнасиловал и зверски убил 85-летнюю Юлию Буйских.

Об этом сообщает российское издание "Медуза". Напоминают, что убийцу завербовали в ЧВК в 2022 году.

"В 2020 году 28-летний Россомахин приговорен к 14 годам колонии строгого режима по делу об убийстве, однако он вышел на свободу, вступив в ЧВК "Вагнер" после начала полномасштабной войны в Украине. После поездки на фронт он вернулся в родное село в марте 2023 года", — пишет издание.

После возвращения в Новый Бурец, Россомахин держал в страхе и терроризировал всех местных жителей. Он сильно напивался, выходил на улицу с топором и вилами, бил окна автомобилей соседей и угрожал всех убить. Испуганные крестьяне боялись выходить за пределы собственных домов.

Село Новый Бурец на Кировщине в РФ

Через неделю после возвращения из Украины, пьяный мужчина ворвался в дом знакомой пенсионерки, 85-летней Юлии Буйских. Россомахин изнасиловал и сильно избил пенсионерку, а затем порезал ее ножом. Женщина скончалась от полученных травм.

Внучка жертвы Анна Пекарева сообщила, что мужчину удалось задержать благодаря камерам, установленным на доме соседа. На записи видно, как Россомахин заходил и уходил со двора пенсионерки.

Задержанный по подозрению в убийстве экснаемец. Март 2023 года. Скриншот видео

Кировский областной суд вынес приговор Ивану Россомахину, он должен провести за решеткой 22 года, в колонии строгого режима. Однако родные убитой опасаются, что Россомахин снова получит помилование.

"Страшно, что он выйдет на свободу. Страшно, что он сможет продолжать убивать, насиловать и причинять боль как нашей семье, так и другим людям", — говорит внучка Анна Пекарева.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как зек-"вагнеровец" вернулся с фронта и жестоко изнасиловал девушку в чужой машине.