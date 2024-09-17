Связали руки и убили мечом: россияне зверски казнили еще одного украинского пленного, Лубинец отреагировал (фото)

Казнь украинского военнопленного подтвердил омбудсмен Дмитрий Лубинец

Россияне могли зверским образом казнить еще одного украинского военнопленного. В сети появились жуткие фото человека в военной форме со связанными руками, которого убили мечом с надписью "За Курск".

Изначально фото опубликовали российские Telegram-каналы. Их также разместил на своей странице в соцсети Х украинский OSINT-блогер с ником Necro Mancer с подписью, "похоже, р**исты опять убили пленного". В сети также на основании снимков определили локацию, где, вероятно, россияне совершили свое очередное зверство. Это могло произойти в Новогродовке Донецкой области.

Внимание! Фото 18+ и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой

Necro Mancer отмечает, что судя по фото, россияне убивали пленного со связанными руками. На одной фотографии видны остатки скотча на руке, на второй, похоже, скотч заретушировали, но забыли про тень от него.

Казнь украинского военнопленного подтвердил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он проинформировал, что из-за очередного военного преступления россиян направил письма международным организациям, МККК и ООН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подчеркнул, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества.

Эти снимки проанализировали украинские паблики. Они указали на признаки особой жестокости, с которой было совершено это убийство.

"Оружие — отсутствует. Экипировка — отсутствует. Судя по количеству крови, меч загнали в еще живого бойца. На запястьях видно скотч. Надпись на мече: За Курск", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", генпрокурор Андрей Костин проинформировал, что по состоянию на начало сентября 2024 года Украина расследует 28 расстрелов украинских военнопленных армией РФ. С начала полномасштабного вторжения россияне казнили более 62 наших военных, попавших в плен.