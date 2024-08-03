Четвертовали и отрезали голову: россияне, вероятно, жестоко убили украинского военнопленного (фото 18+)

Это не просто нарушение Женевской конвенции

Россияне, вероятно, жестоко убили украинского военнопленного и расчленили его труп. Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже обратился в международные организации по этому поводу.

Он опубликовал фотографии тела с отрезанными головой и конечностями.

"Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов!" – подчеркнул Лубенец.

Осторожно, фото 18+!

На фото – чувствительный контент 18+

По его словам, согласно нормам международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому издевательству, насилию или убийству.

Омбудсмен призвал Международный комитет Красного Креста и ООН зафиксировать очередное нарушение прав человека со стороны России, а украинских правоохранителей — проверить личность убитого и факт этого преступления.

Также Лубинец добавил, что война, которая идет сейчас – гибридная. Поэтому россияне пытаются влиять и на информационное пространство украинцев, распространяя похожие фото и видео социальными сетями, чтобы запугать гражданских и военных.

"Якобы смотрите, на что мы способны. Но глядя на такие кадры, понятно одно: такое забыть и простить невозможно! За преступления – должно быть наказание!" – подчеркнул омбудсмен.

Ранее "Телеграф" рассказывал об очередном кровавом преступлении россиян, они расстреляли безоружных пленных украинцев у Роботиного.