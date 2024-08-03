Четвертовали и отрезали голову: россияне, вероятно, жестоко убили украинского военнопленного (фото 18+)
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Это не просто нарушение Женевской конвенции
Россияне, вероятно, жестоко убили украинского военнопленного и расчленили его труп. Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже обратился в международные организации по этому поводу.
Он опубликовал фотографии тела с отрезанными головой и конечностями.
"Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов!" – подчеркнул Лубенец.
Осторожно, фото 18+!
По его словам, согласно нормам международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому издевательству, насилию или убийству.
Омбудсмен призвал Международный комитет Красного Креста и ООН зафиксировать очередное нарушение прав человека со стороны России, а украинских правоохранителей — проверить личность убитого и факт этого преступления.
Также Лубинец добавил, что война, которая идет сейчас – гибридная. Поэтому россияне пытаются влиять и на информационное пространство украинцев, распространяя похожие фото и видео социальными сетями, чтобы запугать гражданских и военных.
"Якобы смотрите, на что мы способны. Но глядя на такие кадры, понятно одно: такое забыть и простить невозможно! За преступления – должно быть наказание!" – подчеркнул омбудсмен.
Ранее "Телеграф" рассказывал об очередном кровавом преступлении россиян, они расстреляли безоружных пленных украинцев у Роботиного.