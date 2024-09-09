На Полтавщине мужчина взорвал гранату возле супермаркета: есть жертвы (фото, видео)

Боеприпас мужчина бросил в толпу возле супермаркета

В воскресенье, 8 сентября, в Лубнах возле супермаркета на улице Монастырской около 23:00 прогремел взрыв. Неизвестный мужчина бросил гранату в толпу людей и убежал.

В результате инцидента погиб один человек. Еще трое местных жителей получили ранения, сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

По словам начальника Лубенского райотдела полиции Евгения Карпца, всех пострадавших в возрасте 30-40 лет доставили в Лубенскую больницу интенсивного лечения.

Полиции удалось выяснить, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его тело с многочисленными ранениями было найдено недалеко от места происшествия. Он мог погибнуть от взрыва. Для установления истинной причины смерти его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются следствием.

Ранее "Телеграф" писал, что в середине августа центре Киева в баре "Зигзаг" взорвалась граната. Официант якобы дал учебную гранату гостю, а тот подумал, что это сувенир и начал ее крутить.