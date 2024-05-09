Разбитая губа, кровь по телу и многочисленные ушибы: появились жуткие подробности смерти мужчины в ТЦК Кривого Рога

Родные умершего обратились в полицию, потому что хотят установить истинную причину смерти Артема

Появились подробности смерти мужчины, который на днях скончался в ТЦК в Кривом Роге. По словам родственников, у него была разбита губа, кровь на ребрах, а также обнаружили ушибы и синяки.

Об этом пишет "Суспільне". Как рассказала мать умершего Татьяна Зайцева, никаких документов о смерти сына Артема у нее нет. Поэтому приехала в морг, чтобы собственными глазами увидеть, нет ли на теле ее сына следов избиения.

В последний раз женщина видела своего сына 5 мая около 19 часов, когда привезла личные вещи. Она говорит, что он тогда был не в таком состоянии, как утром, слабый, с побитыми губами.

Мать умершего мужчины

"Я спрашивала, что произошло, он не отвечал, забрал вещи и ушел. Я себя очень корю, почему не вызвала ни полицию, ни скорую помощь", — сказала женщина.

Зайцева добавляет, что ее сын прошел военно-врачебную комиссию. И ожидал отправки на обучение.

"Очень много вопросов, на которые мне никто не отвечает: почему его забрали с кровати ночью, без документов, содержали под стражей вооруженные работники ТЦК, почему отправили именно в Саксаганский ТЦК, если он прописан в другом районе? Почему ни ТЦК, ни полиция не сообщили о смерти, сообщила ритуальная служба. Я хочу убедиться, что это действительно мой сын.

Женщина говорит, что ей морально трудно было узнать тело сына, поэтому она попросила сделать это родственникам. Сестра умершего Оксана Рубекина, заходившая в морг, говорит, что у брата тело в синяках и ушибах.

Сестра умершего мужчины. Фото — Общественное Днепр

"У него разбита губа, кровоподтеки и кровь на ребрах, на спине под лопаткой, ногах, руках. Это все фиксировалось на фото следователям, поэтому все будет в материалах дела. Пока составили протокол. Эпикриз еще не получали", — рассказала она.

Родные умершего мужчины обратились в полицию, потому что хотят установить истинную причину смерти Артема.

Что известно о смерти военного обязанного в ТЦК Кривого Рога

В Кривом Роге в Саксаганском ТЦК 5 мая скончался мужчина. Он проходил ВЛК и готовился на отправку в учебный центр, а смерть, по данным ТЦК, произошла "в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья". В Днепропетровском областном ТЦК и СП прокомментировали трагедию. Там заявили, что мужчина умер "в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья", сопровождавшегося признаками эпилептического приступа. Хотя мать мужчины рассказала, что ее сын никогда не жаловался на здоровье и никаких серьезных проблем, в частности эпилепсии, у него не было.

Позже прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти мужчины в Криворожском ТЦК. Сотрудников военкомата подозревают в превышении полномочий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Закарпатье по дороге в учебный центр умер мобилизованный. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о скандальных подробностях.