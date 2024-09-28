В Киеве произошла массовая драка возле общежития (обновлено)

В этом районе находится общежитие

В Святошинском районе Киева произошла массовая драка. Многие из ее участников пострадали, полиция уже отправилась на место.

Об этом сообщают источники "Телеграфа". По их словам, на месте драки было заметно не менее пятнадцати людей, из них несколько были отправлены в нокаут.

Отмечается, что происшествие произошло по адресу Мрии, 5. Как известно, там расположено общежитие, а потому не исключено, что "разборки" устроили именно ее жители.

На место происшествия вызвали полицию.

По данным dtp.kiev.ua, в этом районе произошла драка из-за женщины, из-за чего к месту пришлось прислать шесть полицейских машин и два экипажа скорой помощи, которые оказали помощь пострадавшим.

Как сообщалось ранее, в Броварском районе Киевской области мужчина во время распития алкогольных напитков со своей спутницей нанес ей более трех десятков ударом ножом. Он объяснил, что это было сделано на почве ревности.

Также напомним, что до этого в Киеве на одной из заправок мужчина выстрелил из ружья в местного жителя, забрал его вещи и угнал его машину. Пострадавшего спасти не удалось. Полицейские быстро вычислили злоумышленника и сообщили, что нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.