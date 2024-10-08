Ударил сына ножом и избежал тюрьмы: детали семейной драмы в Черкасской области

Конфликт между родственниками возник на бытовой почве

Уманский горрайонный суд вынес приговор жителю Черкасщины, ударившему ножом собственного сына. Инцидент произошел из-за неприязненных отношений между родственниками.

Суд признал мужчину виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и назначил ему условный срок наказания. Об этом говорится в приговоре Уманского горрайонного суда, передает издание "18000".

Согласно материалам дела, конфликт между отцом и сыном возник на бытовой почве. Ситуация накалилась настолько, что обвиняемый схватил нож и ударил им сына в живот.

Из-за тяжких телесных повреждений потерпевший не явился на заседание. Он подал заявление, в котором отметил, что не имеет никаких материальных или моральных претензий к отцу.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В результате мужчине было назначено наказание в виде двух лет условного срока. Приговор может быть оспорен в апелляционной инстанции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно в Житомирской области гость ударил ножом жениха во время свадебного застолья. Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.