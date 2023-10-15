Окунали в яму туалета и раздевали на видео: школьники жестоко издевались над ребенком на Одесчине

Ситуацию пытаются замолчать

В Одесской области подростки в школе жестоко издевались над сверстником. Свои действия они снимали на видео и выложили в сеть.

Как сообщила волонтер Елена Ротари, указанные события произошли в селе Шевченково Килийской общины Измаильского района области примерно полторы недели назад. По ее информации, ученики 7-8 классов издевались над парнем, засовывая его голову в яму туалета. Затем парня заставили обнажить половые органы. Все это подростки снимали по телефону.

Ротари подчеркнула, что оба обидчика — сыновья учительницы этой школы. Поэтому, по ее словам, мама мальчика, над которым издевались, не стала подавать заявление в полицию. "Она не верит в справедливость. Потому что семья учительницы в селе богатая", — написала волонтер.

Она также отметила, что опубликованное видео сразу удалили из социальных сетей и пытаются не дать ситуации огласки. "После просмотренного видео я часа два не могла прийти в себя. Сегодня издеваются над чужими детьми, а завтра над нашими", — подчеркнула Ротари.

"Я благодарю жителей села Шевченково за неравнодушие к этому случаю. Кстати, где-то месяц назад в Вилково Одесской области из-за буллинга в школе покончила жизнь самоубийством девочка. Просто приведу сухую статистику по Одесской области: за 9 месяцев в территориальные органы полиции обратилось 10947 граждан, которые сообщили о фактах домашнего насилия. Среди пострадавших почти 600 детей. Также, к сожалению, было зарегистрировано 58 уголовных производств, связанных с сексуальным насилием в отношении детей, в том числе 8 изнасилований", — написала она.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве на улице Николая Гулака из многоквартирного дома выпал ребенок.