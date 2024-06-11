В Киеве из окна 8-го этажа выпал ребенок: детали трагедии

На место происшествия приехали врачи, но спасти пострадавшую не удалось

В понедельник, 10 июня, в Киеве произошла трагедия — выпал ребенок из окна 8-го этажа. Происшествие случилось на улице Левко Лукьяненко в Оболонском районе столицы.

Такая информация появилась в сети, сообщает местный телеграм-канал "Реальный Киев". Отмечается, что трагический инцидент произошел якобы, когда мать ребенка делала уборку и оставила окно открытым для проветривания.

Информацию о трагедии журналистам подтвердили в полиции. Правоохранители рассказали, что это была девочка. Ей было всего чуть больше года.

На место происшествия сразу приехали медики. Но, к сожалению, от полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи.

Напомним, недавно в Киеве 2-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. Ее родители были в этот момент дома, но в нетрезвом состоянии.

Правоохранители выяснили, что девочка играла, а потом сама вылезла на стоявший на балконе стул и, перегнувшись, выпала из окна. Врачи госпитализировали ребенка с матерью в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком. Также о ЧП сообщили социальную службу, чтобы взять семью на контроль.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве полуобнаженный мужчина пытался совершить самоубийство, лег на трамвайные рельсы. Видео с места происшествия попало в соцсети.