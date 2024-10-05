Женщина в муках умерла в результате визита к косметологу в Харькове

Жалобы пациентки на плохое самочувствие были проигнорированы

В Харькове косметолог по неосторожности убила свою клиентку. Женщина, не имея законченного медицинского образования и соответствующей квалификации на анестезию, ввела клиентке сверхбольшое количество местной анестезии в короткий промежуток времени.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области. Инцидент произошел еще 16 марта этого года. В настоящее время правоохранители собрали все необходимые доказательства и сообщили 33-летней косметологии о подозрении по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

"Клиентка 16 марта пришла в косметологический салон для проведения лазерного липолиза. Во время процедуры применяется местная анестезия. Косметологи не определила массу тела и не произвела расчет дозы анестетика. Без каких-либо специальных лабораторных исследований и проведения аллергопроб начала проводить лазерный липолиз, который принадлежит хирургическим вмешательством", — говорится в сообщении полиции.

Косметолог совершила роковую ошибку, введя пациентке чрезмерную дозу обезболивающего. За короткое время женщине сделали около 20 уколов, превысив безопасную норму препарата в 15 раз.

Когда пациентка пожаловалась на плохое самочувствие, косметолог проигнорировала ее слова и продолжила вводить лекарства. Затем она просто вышла из кабинета, оставив больную саму на 15 минут.

За это время женщине стало еще хуже. Она кричала, не могла дышать, у нее начались галлюцинации и судороги. Даже когда пациентка потеряла сознание, ей давали только лекарства против аллергии. Скорую вызвали поздно — женщина умерла по дороге в больницу.

Эксперты установили, что причиной смерти стало отравление анестетиком — тем же препаратом, который вводили женщине в избыточном количестве.

На основании собранных доказательств следователям следственного управления ГУНП в Харьковской области 33-летней косметологи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Для справки: лазерный липолиз – это пластическая процедура по коррекции контуров лица и тела, основанная на использовании низкоинтенсивных лазерных лучей, разрушающих жировые клетки, доводя их до состояния эмульсии.

Позже продукты расщепления жира выводятся из организма естественным методом, без хирургического вмешательства. Процедура направлена на уменьшение объема тела и коррекцию фигуры. Процедура также известна как лазерная липосакция.

Стоимость лазерной липосакции зависит от зоны тела, где будет производиться процедура. К примеру, в одном из медицинских центров Киева лазерный липолиз бедер стоит от 4 тыс. грн, тогда как липосакция лица обойдется в 10 000 грн. и больше.

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