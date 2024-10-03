Нападение на девушку в запорожском ресторане: зачем она удаляла свой пост и что говорят очевидцы (видео)

Девушка поспешила удалить свой пост в соцсети

В Запорожье вспыхнул громкий скандал по поводу жестокого избиения девушки в одном из заведений Вознесеновского района города. По словам потерпевшей, она написала заявление в полицию, однако дело якобы "пытались замять".

"Телеграф" углубился в историю и узнал некоторые интересные подробности данного дела. Как оказалось, здесь не все так однозначно.

В запорожских Telegram-каналах начала массово появляться информация о том, что в одном из заведений города была зверски избита девушка, которая является сотрудницей данного бара/ресторана.

Она якобы сразу же вызвала полицию, сняла побои и написала заявление в полицию, но правоохранители не возбудили уголовное производство в течение суток. Дело завели только 3 октября, хотя само избиение произошло 26 сентября.

В подтверждение своих слов она написала пост на своей странице в соцсети и прикрепила кусок видео без звука. Интересно, что свой пост девушка поспешно удалила (вероятнее всего, сняла с публикации), но со временем таки вернула его.

Страница была удалена

Девушка в своем посте указывала, что она получила серьезные травмы — перелом носа и сотрясение мозга.

Однако в опубликованной ею же справке, выданной нейрохирургом, можно прочитать диагноз — параорбитальные гематомы и ушиб мягких тканей лицевого черепа.

Обратилась она к врачу 27 сентября, хотя избиение произошло 26 сентября.

После удаления своего поста пострадавшая записала сторис в которой рассказала о том, что ее направили на повторную медицинскую экспертизу. По ее словам, пост она удалила из-за множества сообщений, которые посыпались ей в директ и мешают сосредоточиться на делах.

Также она подчеркнула, что ей никто не угрожает и она хотела добиться реагирования именно со стороны полиции и ее цель была достигнута.

Эксклюзивные подробности от "Телеграфа"

Как удалось узнать "Телеграфу" из собственных источников, инцидент действительно произошел 26 сентября в одном из заведений на Бульваре Шевченко. По нашей информации речь идет о ресторане "Шелест".

Девушка в тот вечер пришла в заведение отдыхать. Она не находилась на рабочем месте и была рядовым посетителем. В какой-то момент она и сидящие за соседним столиком мужчины начали конфликтовать и между ними вспыхнула словесная перепалка.

По информации нашего источника, девушка вела себя агрессивно, кричала на мужчин и обзывала их "алкашами". Она первая начала провоцировать конфликт и говорила о том, что работает в заведении администратором и все сейчас быстро "порешает".

Затем девушка якобы ударила мужчину и с него слетела кепка (падение головного убора видно в начале опубликованного видео). После этого посетитель и начал избивать потерпевшую. Также утверждается, что все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что опубликованное видео не показывает полной картины произошедшего и демонстрирует лишь кусок с избиением девушки. Звук в ролике отсутствует.

Важно: редакция "Телеграфа" не поощряет насилие в любых его проявлениях. Мы публикуем мнение очевидцев конфликта и не разделяем его.

Комментарий полиции

Как отмечает полиция области, уже открыто уголовное производство и начато досудебное расследование по этому делу. Личность нападавшего установлена — им оказался 28-летний местный житель.

Следствием решается вопрос о квалификации его противоправных действий с целью привлечения к уголовной ответственности.

Потерпевшей выдали направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

"По факту несвоевременного реагирования сотрудников полиции на сообщение о преступлении назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.

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