Пьяный мужчина пытался покончить с собой на блокпосту в Ровенской области (фото)

Пострадавшим теперь будет заниматься полиция

В Сарненском районе Ровенской области на одном из контрольных постов мужчина порезал руки ножом. Он, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Там отметили, что пассажир микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который остановили для проверки соблюдения пограничного режима, вышел из транспортного средства, достал нож, ругался и агрессивно вел себя.

Впоследствии мужчина с неадекватным поведением нанес несколько порезов на руках. После этого пограничники его обезоружили. Раненому мужчине оказали помощь, а на место инцидента вызвали скорую и сотрудников Нацполиции.

Нож, изъятый у мужчины

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 сентября пьяный мужчина устроил погром в территориальном центре комплектации Тернополя. Туда он пришел, чтобы попасть в ряды ВСУ.

Он разбил стеклопакет входной двери, из-за чего получил колотые и резаные раны рук. В ТЦК отметили, что этот мужчина пользуется отсрочкой мобилизации. В отношении него был составлен административный протокол по статье 173 административного кодекса (мелкое хулиганство).