Пьяный мужчина пытался покончить с собой на блокпосту в Ровенской области (фото)
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Пострадавшим теперь будет заниматься полиция
В Сарненском районе Ровенской области на одном из контрольных постов мужчина порезал руки ножом. Он, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Там отметили, что пассажир микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который остановили для проверки соблюдения пограничного режима, вышел из транспортного средства, достал нож, ругался и агрессивно вел себя.
Впоследствии мужчина с неадекватным поведением нанес несколько порезов на руках. После этого пограничники его обезоружили. Раненому мужчине оказали помощь, а на место инцидента вызвали скорую и сотрудников Нацполиции.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 сентября пьяный мужчина устроил погром в территориальном центре комплектации Тернополя. Туда он пришел, чтобы попасть в ряды ВСУ.
Он разбил стеклопакет входной двери, из-за чего получил колотые и резаные раны рук. В ТЦК отметили, что этот мужчина пользуется отсрочкой мобилизации. В отношении него был составлен административный протокол по статье 173 административного кодекса (мелкое хулиганство).