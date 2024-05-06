В Румынию попал, но не живым: в Тисе обнаружили утонувшего мужчину (фото)

С начала года в Тисе утонули как минимум пятеро украинских мужчин

На берегу реки Тиса найдено тело утонувшего мужчины. Его обнаружили пограничники Румынии со своей стороны границы и передали информацию об этом украинским коллегам.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, погибший – мужчина средних лет. На его теле — признаки длительного пребывания в воде. Устанавливается личность погибшего, документов при нем не было.

"С начала полномасштабного российского вторжения это уже 25-й летальный случай на речном участке границы во время его незаконного пересечения. Еще раз призываем граждан избегать подобных рисков и не пренебрегать своей жизнью и здоровьем", — подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, из-за участившихся случаев гибели украинских мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу вплавь, вдоль реки Тиса установили ограждение с колючей проволокой. Однако, как видим, это не помогло. По данным ГПСУ за 2023 год в Тисе утонули около 20 человек. И это только те, чьи тела удалось найти, отметили там. Таким образом, с начала 2024 года в Тисе, спасаясь от мобилизации, утонули уже как минимум пятеро украинских мужчин.