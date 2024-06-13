Двухлетний ребенок захлебнулся в бассейне: подробности трагедии на Харьковщине

Инцидент произошел во время семейного отдыха

В среду, 12 июня, в Харьковской области произошло трагическое событие — двухлетний мальчик упал в бассейн и утонул. Родители пытались спасти сына и на собственном транспорте выехали навстречу бригаде медиков.

Мальчику оказывали квалифицированную медицинскую помощь, но безрезультатно. Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса, сообщает полиция Харьковской области.

Двухлетний ребенок захлебнулся в бассейне: подробности от полиции

"Полиция расследует обстоятельства гибели двухлетнего ребенка в Харьковской области… Следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили подробности происшествия. Трагедия произошла во время семейного отдыха. Мальчик самостоятельно открыл входную дверь и вышел во двор. Затем он упал в бассейн и захлебнулся.

Родители заметили отсутствие сына и обнаружили его в воде. Они сразу обратились к медикам и выехали им навстречу. Были проведены реанимационные мероприятия, однако они не дали положительных результатов, и мальчик умер.

Информацию подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Инцидент произошел в селе Коропово.

"Трагедия произошла вчера на территории частного дома в селе Коропово. Мальчик утонул в стационарном бассейне. Детали происшествия выясняются", — говорится в сообщении.

Всего за последнюю неделю в Украине утонули семь детей. С начала года зафиксирован 31 случай смерти детей на воде.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Николаеве скончалась 12-летняя девочка. Ей стало плохо после плавания в бассейне. Медики пытались спасти школьницу, но не смогли.