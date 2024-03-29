Задушил собаку и выбросил в мусорку: в Киеве парень отомстил бывшей

Злоумышленнику грозит до 3-х лет лишения свободы

В Киеве 25-летний парень решил отомстить девушке и убил собаку. Случилось это после того, как она решила разорвать с ним отношения.

Девушка рассказала, что ушла из дома после ссоры с парнем, а когда вернулась, то нашла свою пса мертвым в пакете у мусорника. Об этом сообщает полиция Киева.

"В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась 25-летняя местная жительница с сообщением о том, что бывший парень убил ее собаку. При общении с полицейскими женщина рассказала, что имела отношения с мужчиной, однако решила их разорвать. После ссоры она ушла из дома, а когда вернулась – увидела, что ее собачка со следами крови лежит мертвая в пакете возле мусорки", — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, сожитель потерпевшей наносил животному многочисленные удары и задушил, а тело выбросил в мусорку. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть собаки наступила из-за механической асфиксии.

По словам злоумышленника, мотивом убийства было желание отомстить бывшему.

Следователи задержали подозреваемого и сообщили ему о подозрении по статье 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. За совершенное ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве убийца-рецидивист задушил сестру ее же сумочкой за 50 гривен. Преступник был оперативно задержан.