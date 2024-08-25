Убил себя на глазах очевидцев: в общественном туалете в Киеве нашли труп мужчины (фото, видео 18+)

В Киеве мужчина покончил с собой в общественном месте

В Киеве в одном из публичных туалетов нашли окровавленное тело мужчины. По предварительной информации он совершил самоубийство.

Об этом сообщило издание "Киев 24". Тем временем местные telegram-каналы обнародовали фото и видео с места происшествия.

Отмечается, что инцидент произошел в парке "Аврора", что возле Воскресенского проспекта в Днепровском районе столицы. На месте работают правоохранители, детали происшествия устанавливаются.

Женщина, которая работает в парке, рассказала, что этот мужчина подходил к ней, чтобы спросить, сколько стоит посещение туалета. Когда он узнал, что это бесплатно, то закрылся внутри и не выходил минут 20. Женщина пару раз подходила, чтобы уточнить все ли у него хорошо, а когда тот перестал отвечать открыла кабинку и увидела окровавленное тело.

По ее словам, мужчина при ней дважды пырнул себя в живот ножом. Она утверждает, что пьяных людей и наркоманов в кабинки не пускает.

"Он когда зашел, совсем нормальным человеком был", — сказала она, но не стала исключать, что мужчина что-то принял, когда уже зашел внутрь.

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