В сети распространяют жуткие кадры "последствий атаки российским химоружием": власти отреагировали (фото)

Людей призвали не паниковать

В сети стала появляться информация, что русские военные применили дроны с химическим веществом. От него на теле как будто возникают химические ожоги.

В Днепропетровской ОВА прокомментировали информацию. Глава администрации Сергей Лысак подчеркнул, что ни одного такого случая не произошло.

"Прошу — без паники! В нашей области ни одного такого случая не было. Это официально подтверждает областной департамент здравоохранения", — отметил Лысак.

Он также напомнил о правилах безопасности – не касаться подозрительных предметов и немедленно обращаться в экстренные службы.

В то же время, совсем недавно оперативно-тактическая группировка "Харьков" в соцсетях заявила о том, что российские оккупанты начали обрабатывать дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги.

При этом, военные призвали не прикасаться к беспилотникам без средств защиты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще весной 2024 года появилась информация, что российские военные используют гранаты со слезоточивым газом на фронте. Всего от этого пострадало около 500 украинских военных и по меньшей мере один из них погиб.