Голый мужчина упал с 5-го этажа общежития в Ирпене: в полиции прокомментировали инцидент (видео)

Причины падения неизвестны

В четверг, 19 сентября, в сети опубликовали видео, на котором голый мужчина упал с 5-го этажа Ирпенского профессионального колледжа НУБиП Украины.

Видео было опубликовано в телеграм-канале. На кадрах видно, что мужчина пытался спуститься, но сорвался и упал. Очевидцы говорят, что мужчина жив, но получил переломы конечностей.

Однако в комментарии "Телеграфу" в полиции заявили, что у выпавшего из окна мужчины тяжелое состояние, он находится в больнице, за его жизнь борются медики.

На вопрос корреспондентки, имеет ли мужчина отношение к этому учебному заведению, в полиции ответили, что он не является студентом. А также, что именно стало причиной падения, неизвестно. На месте происшествия работает полиция, они опрашивают свидетелей, а также выясняют все детали и причины случившегося, пояснили "Телеграфу".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве пожилая женщина выпала с 4-го этажа многоэтажки. Трагедия произошла на улице Милославской в Деснянском районе столицы. Неизвестно было ли самоубийство или несчастный случай. В СМИ отмечают, что женщина погибла.