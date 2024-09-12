На Полтавщине жена священника за рулем сбила женщину и еще трижды проехалась по ней: подробности трагедии

Погибшей оказалась жена воина, павшего на войне за полтора дня до этого

В соцсети попало видео ужасного ДТП, которое произошло 7 сентября около 10:00 на улице Независимости в бывшем райцентре Машевка Полтавской области. На нем видно, как автомобиль "Сhevrolet Сruzе" белого цвета сбивает по ходу движения двух человек, идущих по тротуару.

При этом один человек попадает под передние колеса автомобиля, и он его протягивает вперед. Затормозив на мгновение, водитель сдает назад, переезжая пострадавшего, а затем снова трогается вперед через тело и наконец останавливается.

Очевидцы рассказывают о том, что осталось за коротким видео. Говорят, рядом в кафе была группа военных, которая, возможно, остановилась выпить кофе. Мужчины в форме сразу же бросились на место трагедии. Чтобы извлечь изуродованное тело из-под колес машины-убийцы, понадобилась сила не менее пятнадцати человек.

Оказалось, что за рулем находилась 51-летняя матушка — жена священника местной религиозной общины Украинской православной церкви. Ее неистовый крик, говорят, слышало пол Машевки.

А погибшей оказалась 48-летняя Светлана Григоренко из села Кустолово-Суходолка. Потерпевшей — ее 51-летняя родственница, вроде бы сестра. Женщину в тяжелом состоянии увезла "скорая".

В тот день обе женщины приехали в Машевку, чтобы скупиться на похороны — 5 сентября на сумском направлении погиб 52-летний муж Светланы Виктор Григоренко. Они шли из церкви, где, говорят местные, договорились со священником об отпевании и купили на похороны мужа необходимые православные атрибуты.

Супруги Григоренки, фото - газета "Проминь" (Машевка)

— Такого страшного двойного похорона никто в наших местах не может вспомнить, — рассказывает "Телеграфу" секретарь Михайловского совета Ольга Гринчук. — Хотя мы уже похоронили 22 участника российско-украинской войны. Светлана с Виктором жила душа в душу, он за ней стоял горой, а она — за него. Может, потому их Бог и забрал с разницей в полтора дня…

Виктор некоторое время работал в Полтавской исправительной колонии №64, но большинство его трудовой жизни связано с Машевской исправительной колонией №9, где работал и его отец-военнослужащий.

С началом войны в 2014 году Виктор встал на защиту Родины. Больше года участвовал в АТО. Вернувшись домой, работал трактористом в местном сельхозпредприятии. А когда началось полномасштабное вторжение, 12 марта 2022 мужчину мобилизовали. Что такое ад, он знал не понаслышке, потому что практически год воевал на чрезвычайно горячем Бахмутском направлении. Впоследствии Виктор приезжал домой в мае, как раз на школьный выпускной дочери Анастасии. Для девушки, рассказывают односельчане, это был настоящий подарок судьбы. Она больше всего любила папу и мечтала стать военной, как и он.

Кстати, сын погибших Сергей также служит в рядах ВСУ, защищает Украину на фронте.

Виктор был отличным семьянином и отцом. Умел постоять за себя, не терпел лжи, был справедлив, имел много друзей. Спокойный, уравновешенный, немногословный. Как-то при встрече его спросили, мол, как там, на войне. Он только и ответил: "Трудно, очень тяжело…".

Его жена и мать их прекрасных детей Светлана была настоящей хранительницей домашнего очага. Сама она родом из Закарпатья.

По факту ДТП следственным подразделением полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан, суд избрал ей меру пресечения – домашний арест в ночное время.

Следствие устанавливает причины и обстоятельства ДТП. Известно лишь, что виновница трагедии не находилась в состоянии алкогольного опьянения или под действием психотропных веществ.

Есть предположение, что матушка могла перепутать педали тормоза и газа, а после того, как сбила людей, запаниковала и наделала беды.

В Машевке местные говорят, что матушка вроде бы находится в психиатрической больнице. То ли у нее действительно появились проблемы с психикой, то ли это превентивный способ во избежание ответственности за содеянное.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пьяный священник на КАМАЗе врезался в столб и избил полицейскую. Во время задержания водитель вел себя агрессивно. Также он пытался оказать сопротивление работнице патрульной полиции — хотел отобрать у нее оружие и избил. Полицейскую забрали в больницу.