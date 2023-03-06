Оккупанты расстреляли украинского пленного за слова "Слава Украине"

Очередной материал для Гаагского трибунала"

Российские оккупанты совершили очередное страшное военное преступление. Они расстреляли украинского пленного.

Об этом сообщил украинский активист и блогер Сергей Стерненко на своей странице в Twitter.

"Еще одно военное преступление россиян. Украинский военный попал в плен. После того, как он сказал "Слава Украине", россияне выстрелили в него и сняли это на видео", — пишет блогер. Отметим, подлинность видео не установлена, место и время съемки в настоящее время неизвестны.

На видео отреагировали в Офисе президента. Как написал глава Офиса Андрей Ермак:

"Военные преступления культивируются на россии. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство попавшего в плен человека — еще один пример этого. А еще — это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", — говорится в сообщении.

"Это выявление низости и подлости. Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают…", — отмечает уполномоченный.

В соцсетях также пишут об этом. Известные блоггеры и журналисты публикуют на этот счет свое возмущение. Отмечают героизм мужчины, не побоявшегося сказать перед врагом лозунг "Слава Украине!".

Напомним, что в местах для пыток нашли средства для сексуального насилия. Подозревают, что руководство оккупантов выдавало их и способствовало всем возможным формам издевательств над украинцами.

Также напомним, что в Киеве заработает Международный уголовный суд, который будет расследовать военные преступления России. МУС позволит более качественно привлечь россию к ответственности за совершенные военные преступления.