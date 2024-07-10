Очередное кровавое преступление: россияне расстреляли безоружных пленных украинцев возле Роботиного (фото)

В прокуратуре уже отреагировали

Оккупанты продолжают совершать военные преступления на территории нашей страны. Так, в сети распространяют еще один зверский поступок военных РФ. На Запорожском направлении российские оккупанты якобы расстреляли украинских военнопленных.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина.Новости". Как пишут в сети, преступление совершили оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка ВС РФ. Просмотреть видео можно по ссылке.

В Офисе прокурора сообщили, что по этому факту возбуждено уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. По данным следствия, преступление совершено в июне 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

"Мы знаем, что это не случайность. Это намеренная политика преступного режима кремля по уничтожению всего украинского. Найдем и накажем всех причастных: как отдавших этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры следователи Управления СБУ в области осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Стоит отметить, что оккупанты такое преступление совершают не впервые. Россияне опубликовали видео расстрела украинских военнопленных в районе села Крынки в Херсонской области для создания видимости успеха на этом направлении фронта.

Украина также уже обращалась к ООН и Международному Комитету Красного Креста из-за расстрела украинских военных в Авдеевке. Организации просят зафиксировать очередное преступление и выяснить все обстоятельства.

Кроме этого, "Телеграф" выяснял, с чем связаны показательные казни наших военных, существуют ли шансы на трибунал для их исполнителей и почему Украина не может пренебрегать стандартами содержания пленных.