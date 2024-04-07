Россияне снова расстреляли украинских военнопленных: все подробности и реакция Украины

Представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции

Российские военные преступники снова расстреляли украинских военнопленных. Оккупанты записали это на видео и выложили в сеть.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины. По его данным, очередная трагедия произошла в Крынках (Херсонская область).

Что произошло

7 апреля в одном из Telegram-каналов была опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают троих пленных украинских военнослужащих. На видео видно, как представитель ВС РФ осуществляет несколько выстрелов в безоружных и неподвижных военных, вероятно из автомата.

Реакция прокуратуры

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Оккупанты расстреляли сдавшихся в плен украинских военных возле Бахмута.