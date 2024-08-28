Бил по голове руками и ногами: подросток жестко напал на сверстницу в Ужгороде (видео)
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Личности несовершеннолетних пытаются выяснить правоохранители
В Ужгороде подросток жестоко избил девочку. Этим случаем уже занимается ювенальная полиция.
Видеозапись была обнародована местными telegram-каналами. В частности его обнародовал журналист Виталий Глагола.
"Как мне сообщили в полиции, они уже занимаются этим событием, устанавливают личности подростков для дальнейшего принятия необходимых мер и привлечения к ответственности", — написал журналист.
На кадрах видно, что парень начал выяснять отношения с девочкой из-за того, что та якобы обидела его младшего брата. Сначала она молча терпит пинки и оскорбления, но затем начинает отвечать.
В конечном итоге это перетекло в драку, во время которой подросток сначала ударил сверстницу по голове кулаком, а когда она упала, нанес ей по голове еще один удар ногой.
Другие дети в драку не вмешивались, а лишь молча наблюдали за происходящим.
Осторожно, на видео есть нецензурная лексика!
Как сообщалось ранее, известная в Днепре активистка и жена военнослужащего Леся Волобуева рассказала, что ее избил пьяный сосед. Она рассказала, что после нападения у нее сломана правая рука, разбита голова, а для обработки ран было наложено десять швов.