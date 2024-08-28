Бил по голове руками и ногами: подросток жестко напал на сверстницу в Ужгороде (видео)

Личности несовершеннолетних пытаются выяснить правоохранители

В Ужгороде подросток жестоко избил девочку. Этим случаем уже занимается ювенальная полиция.

Видеозапись была обнародована местными telegram-каналами. В частности его обнародовал журналист Виталий Глагола.

"Как мне сообщили в полиции, они уже занимаются этим событием, устанавливают личности подростков для дальнейшего принятия необходимых мер и привлечения к ответственности", — написал журналист.

На кадрах видно, что парень начал выяснять отношения с девочкой из-за того, что та якобы обидела его младшего брата. Сначала она молча терпит пинки и оскорбления, но затем начинает отвечать.

В конечном итоге это перетекло в драку, во время которой подросток сначала ударил сверстницу по голове кулаком, а когда она упала, нанес ей по голове еще один удар ногой.

Другие дети в драку не вмешивались, а лишь молча наблюдали за происходящим.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, известная в Днепре активистка и жена военнослужащего Леся Волобуева рассказала, что ее избил пьяный сосед. Она рассказала, что после нападения у нее сломана правая рука, разбита голова, а для обработки ран было наложено десять швов.