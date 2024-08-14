В одном из киевских укрытий обнаружили труп: первые подробности (фото)

На месте работали все экстренные службы города

В среду, 14 августа, в Соломенском районе Киева местная жительница обнаружила в бомбоубежище труп мужчины. Личность умершего, на данный момент, не установлена.

Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы. Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

В одном из бомбоубежищ, расположенных в Соломенском районе столицы, случайная прохожая обнаружила труп мужчины. Бездыханное тело лежало на животе в углу под бетонной стеной.

На вид умершему около 40 лет, но при себе никаких документов он не имел. На данный момент, его личность устанавливается.

На местопроисшествия очевидцы вызвали медиков скорой помощи, правоохранителей и спасателей.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию. По данному факту будет проведено расследование.

Напомним, на территории недостроенного здания Дарницкого вокзала был обнаружен парень, который упал с высоты. Пострадавший находился в сознании, но получил тяжелые травмы и был весь в крови.

В соцсети отмечают, что на данном недострое всего за несколько дней произошло сразу несколько подобных инцидентов и это место даже начали называть "проклятым".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве со стеклянного моста спрыгнул молодой парень. Документов при себе он не имел и был одет только в одни шорты.