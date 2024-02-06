На Одессчине подросток убил пенсионерку: сопротивлялась изнасилованию

Он был пьяным

В селе Трудовое Измаильского района Одесской области 17-летний парень пытался изнасиловать 71-летнюю женщину. Когда жертва начала сопротивляться, насильник зарезал ее.

Как сообщают местные Telegram-каналы, 5 февраля с заявлением в полицию обратилась женщина, которая обнаружила у себя дома труп 71-летней матери своего гражданского мужа. Как выяснили правоохранители, к убийству причастен её собственный 17-летний сын.

Накануне вечером парень пришел домой пьяным. На кухне он увидел пенсионерку и начал к ней приставать, пытаясь снять с женщины одежду. Она начала сопротивляться, в ответ насильник взял кухонный нож и нанёс жертве три ножевых удара в шею и один живот, от чего та скончалась на месте.

Парень, который по сообщениям пабликов, еще учится в школе, выбросил нож и сбежал. Вскоре его задержала полиция.

Как сообщал "Телеграф", в Винницкой области в окно к 83-летней женщине влез 36-летний односельчанин и изнасиловал ее. Подозреваемого задержали, хотя его лица бабушка не видела. Инцидент произошел 17 января.