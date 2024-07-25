В сети обнародовали новые детали убийства днепровского активиста Михаила Тонконогого: что говорят в полиции (обновлено)

Его могли вывести в лесополосу

Появились новые подробности убийства активиста Михаила Тонконогого. С мужчиной могли расправиться за долги.

Об этом сообщил местный паблик "Днепр Оперативный". Там также написали, что 39-летний и 23-летний злоумышленники задержаны. Правоохранители якобы принимают меры по поиску оружия, из которого застрелили Михаила Тонконогого.

"Из собственных источников нам стало известно, что на территории домохозяйства одного из нападающих на почве долга 32-летнего активиста застрелили двое мужчин, а тело на авто "Skoda" вывезли в лесополосу возле территории одного из садовых обществ", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что нападавшие шесть раз выстрелили в потерпевшего. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался.

"После они вывезли тело и зарыли его, а автомобиль погибшего спрятали в заранее арендованном гараже", — пишут в полиции.

Как установили полицейские, 22 июля фигуранты договорились о встрече с потерпевшим. Между ними возник конфликт, в результате которого двое мужчин застрелили общественного активиста шестью выстрелами из оружия. После совершенного оружия фигуранты выбросили в водоем, тело умершего зарыли в лесополосе, а его авто отогнали в арендованный гараж.

Двух мужчин – 39-летнего жителя с. Слобожанское и 23-летнего днепрянина правоохранители задержали. Полицейские провели обыски по местам жительства, в автомобиле, в гараже задержанных, откуда изъяли доказательства, которые могут представлять интерес для следствия.

Обеим задержанным вручили сообщение о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Идут следственные меры с целью установления всех обстоятельств и мотивов преступления.

Что предшествовало

Напомним, в среду, 24 июля, в Днепре обнаружили тело 32-летнего активиста Михаила Тонконогого. По предварительной информации, его убили.

В сообщении указано, что на теле мужчины были обнаружены огнестрельные ранения. Как известно, Тонконогий был главой профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепропетровской области. 22 июля он уехал в неизвестном направлении на автомобиле Skoda Octavia синего цвета. После этого он перестал выходить на связь, а его телефоны были отключены.

Ранее Телеграф писал, что в Харьковской области произошел конфликт среди бойцов ВСУ с применением огнестрельного оружия. В результате трое военнослужащих погибли и еще четверо получили ранения.