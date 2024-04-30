В Киеве из озера достали труп: детали инцидента (фото)

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства

Во вторник, 30 апреля, в Киеве достали тело утопленницы из водоема. Это произошло в Дарницком районе столицы в парке Партизанской славы на втором озере.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. Спасатели обнаружили погибшую почти сразу.

"30 апреля в 9:26 поступило сообщение о том, что в парке Партизанской славы на втором озере утонул человек", — говорится в сообщении.

Тело женщины обнаружили в 60 метрах от берега. Глубина места – 3 метра. Спасатели отмечают, что тело доставили на сушу с помощью водолазного снаряжения.

Сотрудники ГСЧС вытащили тело погибшей

Полиция устанавливает причину трагического случая.

Утонула женщина на озере в Дарницком районе

Напомним, недавно в киевском метрополитене на станции "Дворец Спорта" умер мужчина. Известно, что ему стало плохо, он потерял сознание. На место прибыла скорая и начала откачивать человека.

Медики делали все возможное, но спасти мужчину не удалось. Причина смерти неизвестна.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве из окна многоэтажки выпало одновременно два человека. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм несчастные скончались на месте происшествия.