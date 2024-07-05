Под Киевом из многоэтажки выпал мужчина: детали трагедии (фото 18+)

Слабонервным не рекомендуем просматривать фото

В Киевской области в городе Вышгород из многоэтажного дома выпал мужчина. Очевидцы рассказывают, что падение было с 8 этажа.

Об этом сообщают в ряде местных телеграм-каналов. С места происшествия в сети появились фотографии.

Вокруг лежащего на асфальте пострадавшего лужа крови и куча проводов. Картина, конечно, не для слабонервных.

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Фото с места трагедии

Пока об обстоятельствах трагедии ничего не известно. Но судя по фотографиям, мужчине не удалось выжить.

Очевидцы инцидента сообщают, что на месте уже работают медики и правоохранители. Ждем подробности трагического случая.

Напоминаем, недавно в Киеве женщина покончила жизнь самоубийством, прыгнув из окна многоэтажки. Трагический инцидент произошел на Троещине по улице Милославской.

Очевидцы случившегося отмечают, что женщина выпала с 15 этажа, поэтому шансов выжить у нее не было.

Предварительно, что 43-летняя погибшая проживала с сестрой. Она сказала родственнице, что выйдет на балкон подышать воздухом. И не вернулась. Тело женщины обнаружили местные жители под окнами многоэтажки.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Киева два подростка упали с 16-го этажа. Оба были 2009 года рождения и учились в восьмом классе.