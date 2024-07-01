Отдых закончился трагедией: в Одессе несовершеннолетняя застрелила военного из автомата, подробности

Девушка применила автомат Калашникова

В Одессе несовершеннолетняя девушка застрелила военнослужащего из автоматического оружия его собратья. Не исключается, что преступление могло произойти по неосторожности.

Об этом пишет "Думская". Отмечается, что 17-летняя девушка застрелила 23-летнего десантника из автомата Калашникова.

По данным журналистов, трагическое событие произошло, когда две пары молодых людей выпивали на съемной квартире в "Чудо-городе". В руки к девушке попало оружие 24-летнего собрата убитого.

Смертельный выстрел, как пишет издание, произошел из-за небрежного или неосторожного обращения с оружием. Также в квартире в тот момент находилась 20-летняя девушка.

Автомат Калашникова оказался в квартире во время отдыха молодых людей, потому что друг погибшего так и не сдал после командировки, из которой вернулся несколько дней назад.

Отмечается, что полиция начала досудебное расследование по статье об убийстве по неосторожности. За преступление может угрожать до пяти лет лишения воли.

В полиции Одесской области "Телеграфу" сообщили, что готовят полную информацию об инциденте.

Ранее мы писали, что в Чернигове 21-летняя дочь застрелила собственного отца из огнестрельного оружия. Она произвела шесть выстрелов ему в спину.