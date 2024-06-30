На Буковине двое мужчин с мачете напали на пограничника: один человек погиб (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Правоохранители проводят следственные действия
В субботу, 29 июня, в Черновицкой области на границе с Румынией пограничник застрелил мужчину. Еще один — получил ранение.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет 24 канал. По его словам, двое мужчин напали на военнослужащего ГПСУ.
"Нападавших было двое и при себе у них были определенные средства, которые применяли против пограничника. С целью сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападавший получил ранения, а другой скончался", — подчеркнул Демченко.
По его словам, на место сразу вызвали медиков. Также об инциденте сообщили ГБР, полиция и органы прокуратуры. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Как сообщил журналист Виталий Глагола, событие произошло около 21:00. Двое мужчин с мачете и газовым баллончиком напали военнослужащего ГПСУ в зоне участка "Селятин". По его словам, пограничника повалили и нанесли удар по ноге.
"Пограничник в ответ применил табельный пистолет Макарова, один правонарушитель погиб, другой получил ранения. В настоящее время проводится служебное расследование по поводу нападения на сотрудника ГПСУ и гибели гражданского лица", — отметил Глагола.
Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку наиболее смешных попыток пересечь границу. Нарушители одевали странные костюмы или использовали неподходящее орудие.