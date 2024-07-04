Тяжело ранил маникюрными ножницами: в Киеве мужчина напал на прохожего (фото)
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Злоумышленник может провести до 8 лет за решеткой
В Киеве задержали мужчину, который напал на прохожего с маникюрными ножницами. Нападавший нанес тяжелые ранения потерпевшему.
Об этом сообщает полиция Киева. По словам правоохранителей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал конфликт с незнакомцем.
Во время ссоры злоумышленник нанес прохожему удар ножницами, а затем достал складной нож и ударил в грудь. В полиции отмечают, что 33-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии врачи госпитализировали в больницу.
"Сотрудники Днепровского управления полиции в течение нескольких часов разыскали злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигурант находится под стражей. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Напоминаем, недавно в Киеве задержали мужчину, который избил пенсионерку молотком и отобрал у нее деньги. Злоумышленником оказался работником местного СТО.
Как оказалось, 41-летний киевлянин был знаком с потерпевшей и время от времени посещал ее, помогая с мелким ремонтом в квартире. Во время последнего визита злоумышленник неожиданно схватил молоток и нанес женщине несколько ударов, заставив ее признаться, где она хранит деньги. Из квартиры пенсионерки он похитил 2 тысячи долларов и скрылся.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве банда разбойников напала на женщину и отобрала 3 миллиона гривен. Злоумышленникам объявили о подозрении в совершении разбоя.