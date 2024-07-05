Неудачно прижался: в Днепре из-за обесточивания произошло необычное ДТП с трамваями (фото)
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В Днепре столкнулись трамваи из-за отключения света
Частые отключения электроэнергии стали неотъемлемой частью жизни украинцев за последние недели. Однако инцидент в Днепре, где из-за обесточивания сети столкнулись два трамвая, ярко иллюстрирует, какие неожиданные последствия могут иметь такие отключения.
На перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и Запорожского шоссе произошло столкновение двух трамваев из-за временного обесточивания контактной сети. Подобные случаи, связанные с перебоями в электроснабжении, перестают быть редкостью в украинских городах.
Что стало причиной аварии
По предварительной информации, вагон маршрута №16, двигаясь в направлении улицы Бориса Кротова, остановился под обесточенным участком. Пытаясь выехать из-под нее, водитель решил совершить маневр задним ходом. Однако он оказался неудачным и привел к столкновению с трамваем №12, стоявшим позади в ожидании возобновления движения.
Предварительные выводы указывают на то, что маневр был совершен с нарушениями правил, что и послужило причиной аварии. При этом установлено, что вагон и система торможения были полностью исправны.
Пассажирам обоих трамваев предложили вызвать скорую помощь, но все отказались от медицинской помощи. Это говорит о том, что серьезных травм удалось избежать. По факту ДТП будет проведено служебное расследование для установления всех обстоятельств инцидента и принятия соответствующих мер по виновным лицам.
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