Открытый гей уже 17 лет: самые горячие фото самого сексуального мужчины мира 2025 года

Джонатан Бейли стал главным сердцеедом Netflix

Джонатан Бейли — британский актер, известный по роли Энтони Бриджертона в сериале "Бриджертоны" и обладатель многих кинопремий. Он стал самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии журнала People и это первый открытый гей, получивший это звание.

Что следует знать

Джонатан Бейли — первый открытый гей, ставший самым сексуальным мужчиной года

Актер — звезда "Бриджертонов" и "Мира юрского периода"

Личная жизнь Бейли держит в секрете

Что известно о Джонатане Бэйли

В шоу-бизнес Джонатан попал еще в детстве. Уже в 7-8 лет он участвовал в постановках Royal Shakespeare Company, в частности в роли Гавроша в Les Misérables – это был его первый более значительный выход на сцену.

Джонатан Бейли

Среди ранних ролей актера — роли в телесериалах "Молодой Леонардо" (2011-12), "Groove High" (2012-13), "Пятеро детей и оно" (2004). Для большинства зрителей он стал известен именно благодаря сериалу "Бриджертоны".

Джонатан Бейли

Однако Бейли не остановился на одном успехе – в 2023 году он сыграл ключевую роль в историческом мини-сериале "Попутчики". За нее он получил премию Critics Choice и номинацию на Emmy.

Джонатан Бейли

Джонатан Бейли — гей

Каминг-аут актер совершил в возрасте 20 лет. Однако о его личной жизни ничего не известно. Бейли ни разу не раскрывал личность своих партнеров и не рассказывал об отношениях на публике.

Джонатан Бейли и Гарет Эдвард на премьере фильма "Парк Юркского периода". Фото: Getty Images

Джонатан Бейли. Фото: Getty Images

Среди других ярких проектов, в которых Джонатан показал новые грани: "Зла" (2024) – музыкально-фантастический фильм, где он сыграл Фиеро, и эта роль еще больше закрепила его в Голливуде. "Мир Юркского периода. Возрождение" — один из крупных кинопроектов, в котором он сейчас участвует.

