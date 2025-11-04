Открытый гей уже 17 лет: самые горячие фото самого сексуального мужчины мира 2025 года
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 865
Джонатан Бейли стал главным сердцеедом Netflix
Джонатан Бейли — британский актер, известный по роли Энтони Бриджертона в сериале "Бриджертоны" и обладатель многих кинопремий. Он стал самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии журнала People и это первый открытый гей, получивший это звание.
Что следует знать
- Джонатан Бейли — первый открытый гей, ставший самым сексуальным мужчиной года
- Актер — звезда "Бриджертонов" и "Мира юрского периода"
- Личная жизнь Бейли держит в секрете
Что известно о Джонатане Бэйли
В шоу-бизнес Джонатан попал еще в детстве. Уже в 7-8 лет он участвовал в постановках Royal Shakespeare Company, в частности в роли Гавроша в Les Misérables – это был его первый более значительный выход на сцену.
Среди ранних ролей актера — роли в телесериалах "Молодой Леонардо" (2011-12), "Groove High" (2012-13), "Пятеро детей и оно" (2004). Для большинства зрителей он стал известен именно благодаря сериалу "Бриджертоны".
Однако Бейли не остановился на одном успехе – в 2023 году он сыграл ключевую роль в историческом мини-сериале "Попутчики". За нее он получил премию Critics Choice и номинацию на Emmy.
Джонатан Бейли — гей
Каминг-аут актер совершил в возрасте 20 лет. Однако о его личной жизни ничего не известно. Бейли ни разу не раскрывал личность своих партнеров и не рассказывал об отношениях на публике.
Среди других ярких проектов, в которых Джонатан показал новые грани: "Зла" (2024) – музыкально-фантастический фильм, где он сыграл Фиеро, и эта роль еще больше закрепила его в Голливуде. "Мир Юркского периода. Возрождение" — один из крупных кинопроектов, в котором он сейчас участвует.
Ранее "Телеграф" делился самыми горячими образами актрисы Сальмы Гаек. Теперь смотреть 59.