В Одессе на пляже нашли тело мужчины: это был не простой отдыхающий

Его личность устанавливают

В Одессе после недавнего открытия пляжного сезона зафиксирован случай гибели на воде. В воскресенье, 9 июня, на одном из одесских пляжей нашли тело мужчины.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы. Тело обнаружили у пирса на пляже на 11 станции Большого Фонтана.

Отмечается, что погибший был одет в водолазный костюм. Также на нем была водолазная маска и трубка для ныряния.

По данным ГСЧС, утопленнику около 60 лет. Его личность устанавливают. Других подробностей инцидента пока не сообщается.

Напомним, в Одессе, несмотря на третий год полномасштабной войны, открывается купальный сезон. В субботу, 8 июня, открылась первая зона для купания – пляж "Калетон". В общей сложности в областном центре и районе планируют открыть около 20 пляжей. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, совместный приказ о доступе людей к морю подписан с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса".

Напомним, 2 июня, 20-летняя девушка-полицейская во время своего отдыха в Одессе, фотографировалась на пирсе в память о путешествии. В этот момент большая волна сбила ее с ног, а следующая — смыла девушку в море. Момент трагедии попал на видеозапись камер слежения.