В Киеве на мосту Патона произошла авария: движение транспорта затруднено (фото)

На дороге образовалась пробка

В четверг, 13 июня, в Киеве на мосту Патона произошло ДТП. Движение транспорта затруднено в направлении Приднепровского шоссе.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева. По информации правоохранителей, авария произошла на съезде с моста.

Из-за ДТП образовалась пробка. Водителям рекомендуется учесть это при планировании своего маршрута и времени.

Авария на съезде с моста Патона

На фото видно, что автомобиль марки KIA влетел в отбойник. Обошлось без пострадавших, только авто получило механические повреждения.

Также появилось видео ДТП. Полиция установила обстоятельства инцидента. Оказалось, водитель отвлеклась и наехала на барьерное ограждение.

Кроме этого в СМИ сообщают об аварии на улице Даниила Щербаковского в сторону улицы Стеценко. Отмечается, что пострадавших нет. Однако движение по улице затруднено. Учтите эту информацию при планировании поездки.

ДТП улицы Щербаковского

Напоминаем, на днях в Киеве грузовик "Новой почты" попал в ДТП. Событие произошло на улице Елены Телиги.

Причиной аварии стала мокрая дорога. На спуске водитель фуры не справился с управлением. В результате прицеп грузовика перевернулся.

Сотрудники "Новой почты" перегрузили посылки в другой автомобиль. В компании отметили, что все уцелело потому, что было хорошо упаковано. Задержки в доставке будут, но все дойдет до получателей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель разбил три автомобиля и пытался скрыться. В полночь во время патрулирования муниципалы заметили поврежденный автомобиль Chevrolet Trax с признаками аварии. За рулем находился мужчина с видимыми травмами.