В Киеве на мосту Патона произошла авария: движение транспорта затруднено (фото)
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На дороге образовалась пробка
В четверг, 13 июня, в Киеве на мосту Патона произошло ДТП. Движение транспорта затруднено в направлении Приднепровского шоссе.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева. По информации правоохранителей, авария произошла на съезде с моста.
Из-за ДТП образовалась пробка. Водителям рекомендуется учесть это при планировании своего маршрута и времени.
На фото видно, что автомобиль марки KIA влетел в отбойник. Обошлось без пострадавших, только авто получило механические повреждения.
Также появилось видео ДТП. Полиция установила обстоятельства инцидента. Оказалось, водитель отвлеклась и наехала на барьерное ограждение.
Кроме этого в СМИ сообщают об аварии на улице Даниила Щербаковского в сторону улицы Стеценко. Отмечается, что пострадавших нет. Однако движение по улице затруднено. Учтите эту информацию при планировании поездки.
Напоминаем, на днях в Киеве грузовик "Новой почты" попал в ДТП. Событие произошло на улице Елены Телиги.
Причиной аварии стала мокрая дорога. На спуске водитель фуры не справился с управлением. В результате прицеп грузовика перевернулся.
Сотрудники "Новой почты" перегрузили посылки в другой автомобиль. В компании отметили, что все уцелело потому, что было хорошо упаковано. Задержки в доставке будут, но все дойдет до получателей.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель разбил три автомобиля и пытался скрыться. В полночь во время патрулирования муниципалы заметили поврежденный автомобиль Chevrolet Trax с признаками аварии. За рулем находился мужчина с видимыми травмами.