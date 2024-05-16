Укр

Зарезал и вытащил на улицу: в Киеве мужчина убил собственного брата (фото)

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Во время ссоры нападавший нанес потерпевшему несколько ножевых ранений
Во время ссоры нападавший нанес потерпевшему несколько ножевых ранений. Фото Коллаж "Телеграфа"

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

В Киеве правоохранители задержали мужчину за убийство собственного брата. Следователи сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает полиция Киева. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

Правоохранители выяснили, что погибший накануне приехал в гости к родственнику. Во время распития спиртных напитков у мужчин возник конфликт. После чего злоумышленник схватил нож и нанес несколько ударов потерпевшему. От ножевых ранений 43-летний мужчина скончался.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вытащил тело на улицу и оттер следы крови.

Орудие убийства

"Чтобы скрыть следы преступления, нарушитель вытащил тело убитого на улицу и оттер следы крови. Кроме того, во время общения с правоохранителями последний уверял, что ему ничего не известно об обстоятельствах происшествия, однако сотрудники полиции собрали доказательства, указывающие на причастность 50-летнего киевлянина до совершения уголовного правонарушения и задержали его", — отметили в полиции.

Расследование продолжается

Нападавшему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. На время следствия он будет находиться под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Фигурант дела

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю, которая приехала в гости к знакомому. Злоумышленник услышал приговор.

Теги:
#Новости Киева #Убийство в Киеве #Задержали подозреваемого #Зарезал брата