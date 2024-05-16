Зарезал и вытащил на улицу: в Киеве мужчина убил собственного брата (фото)

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

В Киеве правоохранители задержали мужчину за убийство собственного брата. Следователи сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает полиция Киева. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

Правоохранители выяснили, что погибший накануне приехал в гости к родственнику. Во время распития спиртных напитков у мужчин возник конфликт. После чего злоумышленник схватил нож и нанес несколько ударов потерпевшему. От ножевых ранений 43-летний мужчина скончался.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вытащил тело на улицу и оттер следы крови.

Орудие убийства

"Чтобы скрыть следы преступления, нарушитель вытащил тело убитого на улицу и оттер следы крови. Кроме того, во время общения с правоохранителями последний уверял, что ему ничего не известно об обстоятельствах происшествия, однако сотрудники полиции собрали доказательства, указывающие на причастность 50-летнего киевлянина до совершения уголовного правонарушения и задержали его", — отметили в полиции.

Расследование продолжается

Нападавшему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. На время следствия он будет находиться под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Фигурант дела

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю, которая приехала в гости к знакомому. Злоумышленник услышал приговор.