В Киеве дельцы похитили врача-кардиолога и требовали 2 миллиона долларов: видео

Похитители могут провести 12 лет за решеткой

В Киеве задержаны двое мужчин, которые похитили врача-кардиолога и потребовали у него 2 миллиона долларов. Злоумышленники заранее спланировали похищение 66-летнего мужчины, занимающего должность заведующего отделением одной из киевских больниц.

Об этом сообщает полиция Киева. Правонарушителям объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Инцидент произошел весной 2024 года в Соломенском районе столицы. Похитители подошли к врачу на улице и представились правоохранителями. После чего силой посадили потерпевшего в свой автомобиль.

"Как установили полицейские, двое местных жителей, 1970 и 1979 годов рождения, заранее спланировали совершение преступления в отношении 66-летнего потерпевшего, занимающего должность заведующего отделением одной из столичных больниц", — говорится в сообщении.

Момент похищения

Мужчины требовали у киевлянина два миллиона долларов, однако не получили желаемого и забрали 15 тысяч гривен наличными. Впоследствии врача отпустили.

"Столичные правоохранители, проведя ряд розыскных мероприятий, установили личности похитителей и задержали одного из них в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — отмечают в полиции.

Полиция изъяла оружие и другие предметы

Злоумышленники долго скрылись от правоохранительных органов. Мужчины несколько раз меняли номерные знаки и автомобили. Полиция провела ряд обысков по их местам жительства, в ходе которых "изъяли транспортные средства, рации и средства связи, а также охотничьи ружья и патроны к ним".

"При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 146 — незаконное лишение свободы или похищение человека, ч. 4 ст. 186 – грабеж, совершенный в условиях военного положения, ч. 4 ст. 189 — вымогательство", — сообщают в полиции.

Одного из дельцов задержали

В настоящее время одному из мужчин избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Его сообщника пока не нашли. Фигурантам дела грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве мужчина напал с ножом на продавца цветов. Во время конфликта злоумышленник нанес потерпевшему несколько ножевых ранений.