В Киеве мужчина напал с ножом на продавца цветов: детали инцидента (фото)

Фигурант может провести 8 лет в тюрьме

В Киеве задержан мужчина, который ранил продавца цветов. В ходе конфликта злоумышленник нанес несколько ударов ножом потерпевшему.

Об этом сообщает полиция Киева. Выяснилось, что продавец сделал замечание нетрезвому мужчине, который непристойно вел себя на людях.

"Правоохранители установили, что 56-летний предприниматель сделал замечание прохожему, который находился в состоянии алкогольного опьянения и непристойно вел себя в общественном месте", — говорится в сообщении.

Между мужчинами произошел словесный конфликт, после чего нарушитель ушел. Впоследствии мужчина вернулся с ножом и нанес продавцу несколько ножевых ранений.

Орудие преступления

Раненого госпитализировали в больницу, а 57-летнего злоумышленника задержали. Оказалось, что нападавший ранее был привлечен к ответственности за нанесение тяжкого телесного повреждения со смертельным исходом.

"Следователи Деснянского управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение", — отмечают правоохранители.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Злоумышленник ранил продавца цветов

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали алкостартапера. Мужчина знакомился с прохожими на улице, приглашал их выпить по рюмке, а затем воровал их мобильные телефоны.