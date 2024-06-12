В Одесской области переселенец жестоко зарезал подростка посреди улицы: местные бунтуют - СМИ (видео)

Подозреваемому грозит большой срок

В Одесской области произошло жестокое убийство подростка. После этого местные жители вышли на улицы.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы. Так, по данным издания "Думская", которое ссылается на источники в правоохранительных органах, происшествие случилось в ночь на 11 июня в селе Троицкое. Там двое учеников 9 класса стояли на остановке, когда к ним подошел 18-летний парень и попросил закурить. Услышав отказ, он ударил ножом в грудь и живот одного из мальчиков, а второму порезал ногу и сбежал.

К сожалению, по информации журналистов, один из подростков скончался до приезда скорой, второго забрали в больницу. Погибшему, по разным данным, 14-15 лет. В настоящее время полицейские уже задержали по подозрению в совершении преступления переселенца из Харьковской области. Он якобы уже во всем признался. По его словам, нож он выбросил по дороге домой.

Как пишет газета "Пушкинская", открыто уголовное производство по факту нарушения статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). За это предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 15 лет.

Тем временем местные паблики публикуют видео из села Троицкое, где, как утверждается, местные жители якобы устроили "бунт" из-за резонансного убийства. На кадрах из сети видно как несколько человек пытаются остановить машину полицейских, бросаясь ей на капот. Также авторы поста, цитируя слова местных жителей, пишут: "вчера тут творился полный хаос, полиция бездействует"

Действительно ли в селе начался "бунт" пока доподлинно неизвестно. На официальных страницах правоохранителей пока нет никакой информации о происшествии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети опубликовано видео с вероятным убийцей директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Максима Денщика.